Após vitória de Milei, Bolsa de Valores da Argentina dispara

Principal índice da Bolsa de Valores da Argentina, O S&P Merval –– registrou alta de 21,98% na máxima desta terça-feira (21) depois do resultado das eleições presidenciais no país. O libertário Javier Milei, da coalizão “La Libertad Avanza”, venceu o 2º turno das eleições contra o peronista Sergio Massa, atual ministro da Economia argentina. Milei recebeu cerca de 14,5 milhões de votos, sendo o presidente eleito mais votado na história do país.

O índice argentino acompanhou o otimismo da véspera com as ações da petroleira estatal do país YPF na Bolsa de Nova York. Milei disse que iria privatizar a companhia, o que provocou uma alta de 39,89% nas ações da empresa. Nesta terça, as ações da estatal têm correção e caem 1,93%. O S&P Merval atingiu 786.841 pontos na máxima do dia, o que representou uma alta de 21,98%. Às 11h07, subia 20,92%, a 780.014 pontos.

VEJA MAIS