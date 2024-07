Japoneses são obrigados por lei a rir pelo menos uma vez por dia

Neste mês, a cidade de Yamagata, localizada no norte do Japão, aprovou uma nova lei em que os cidadãos precisam rir pelo menos uma vez por dia.

Os legisladores da cidade também escolheram o oitavo dia do mês como "o dia para os moradores promoverem a saúde por meio do riso" e pediram aos dirigentes de pequenas ou grandes empresas que "desenvolvam um ambiente de trabalho repleto de risos".

"A portaria não força as pessoas a rir. Ela também enfatiza o respeito pela decisão pessoal de um indivíduo", explicou Kaori Ito, membro do Conselho Municipal de Yamagata e responsável pela criação da nova lei, em resposta a outros políticos que criticaram a decisão. As informações são da Época Negócios.