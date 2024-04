VÍDEO: Mulher tem crise de riso durante assalto a mão armada em farmácia

Na manhã do último domingo (21), um assalto teve um desfecho inusitado em Vitória da Conquista, na Bahia. Uma mulher que estava como cliente em uma farmácia no bairro da Patagônia não se intimidou com a ação do criminoso e teve uma crise de riso na frente do assaltante. O momento foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens, é possível ver o criminoso entrando na farmácia por volta das 9h20 e anunciando o assalto. Ele chega a mostrar a arma para a mulher, que, em vez de se assustar, vira de costas e começa a rir descontroladamente. Em seguida, um atendente da farmácia entrega uma sacola para o suspeito, que foge do local logo em seguida.

A identidade do assaltante ainda não foi divulgada e a polícia civil investiga o caso.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)