Com espanador na mão, dona de loja espanta assaltante armado e evita roubo

Rita Barbosa, proprietária de um estabelecimento que comercializa uniformes, conseguiu evitar que um suspeito assaltasse a sua loja de uma forma inusitada. Com um espanador na mão, ela espantou o homem armado após ele anunciar o assalto. Câmeras de segurança registraram todo o episódio. O caso ocorreu na loja que fica na rua Dr. Bley Zornig, no bairro Boqueirão, em Curitiba, no final da tarde da última sexta-feira (2).

“Ele entrou na loja e pediu água. Eu dei um copo pra ele e em seguida ele disse que era um assalto: ‘quero celular, carteira, dinheiro e tudo que tiverem'”, disse Rita Barbosa. Na sequência, um funcionário teria se levantado para dar o celular ao suspeito, mas ela impediu. Pelas imagens, é possível ver que o assaltante segura um saco de lixo preto cheio de latinhas.

“Eu estava com o espanador tirando poeira do balcão e falei pra ele ir embora, que ninguém ia dar celular nenhum. Falei das câmeras da loja e que a polícia estava monitorando, que se ele fizesse algo a polícia ia achar ele onde ele estivesse”, continuou a proprietária da loja. Ela não soube dizer se a arma usada pelo suspeito era real ou um simulacro. O fato é que ele saiu da loja sem nada e a polícia foi acionada na sequência.

Ainda não há informações se o suspeito foi localizado e preso.