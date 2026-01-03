Capa Jornal Amazônia
Itamaraty: haverá reunião do CS da ONU na segunda (5) em horário ainda não definido

Estadão Conteúdo

A secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, disse no início da noite deste sábado, 3, que haverá uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas na segunda-feira, 5, para discutir a crise na Venezuela após o ataque promovido pelos Estados Unidos neste fim de semana.

"O Brasil continua sendo a favor do direito internacional, que é a posição tradicional brasileira, contra qualquer tipo de invasão territorial, pela soberania dos países. O que está na posição do presidente (Lula) desta manhã continua sendo a posição do Brasil e será também apresentado para reunião do Conselho de Segurança, que está convocada para segunda-feira, não está confirmado, mas será aberto e o Brasil vai participar e repetirá tudo isso", disse a secretária-geral após a segunda reunião do governo brasileiro para discutir o assunto, no fim da tarde deste sábado, 3.

No texto publicado na manhã deste sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou o ataque promovido pelo governo de Donald Trump e disse que a ofensiva norte-americana ultrapassa "uma linha inaceitável" e representa "uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela".

A reunião de emergência foi convocada pelo presidente, que participou por videoconferência. Ele continua no Rio de Janeiro, onde passou o réveillon com a família. Também participaram o ministro da Defesa, José Múcio, e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, presencialmente. Remotamente, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

A secretária-geral do Itamaraty disse que há a possibilidade de realização de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores dos países que integram a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). O encontro seria realizado às 14h, no horário de Brasília, por videoconferência. O ministro brasileiro, Mauro Vieira, está a caminho da capital federal e por isso não participou da reunião da tarde deste sábado (ele esteve na videochamada da manhã).

Maria Laura da Rocha informou, ainda, que a embaixadora do Brasil em Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, participou da segunda reunião de emergência do governo brasileiro para discutir o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Também afirmou, ao ser questionada sobre quem o Brasil trata como responsável pelo Poder Executivo venezuelano no momento, que essa pessoa seria a vice-presidente Delcy Rodríguez.

Segundo a ministra, 100 brasileiros que estavam na Venezuela a turismo conseguiram voltar ao Brasil "tranquilamente" pela fronteira. O ministro da Defesa, José Múcio, que também falou com a imprensa após a reunião, reforçou que o "movimento na fronteira é mínimo" e que a fronteira "está aberta", com o governo atento a novos acontecimentos que podem alterar esse status.

