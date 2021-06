Israel tem 'novo surto' do coronavírus, e Argentina renova recorde de mortos

O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, disse nesta terça-feira, 22, que o país está enfrentando um "novo surto" do coronavírus, após um aumento nos casos na semana passada, a maioria deles jovens com a variante Delta, altamente infecciosa. Antes de uma visita ao Aeroporto Ben Gurion, Bennett afirmou que as máscaras seriam obrigatórias no espaço, e que haverá testes mais rigorosos para os passageiros que chegam. As informações são da Associated Press.

"Tomamos a decisão inicial de tratar isso como um novo surto e nosso objetivo é eliminá-lo", disse o primeiro-ministro, que pediu ainda aos israelenses que evitem todas as viagens de verão no Hemisfério Norte não essenciais ao exterior.

O Ministério da Saúde de Israel relatou 125 novos casos de coronavírus na terça-feira, o maior número diário desde o final de abril. Mais de 55% dos 9,3 milhões de cidadãos do país receberam duas doses de vacina, mas Bennett disse que vários dos novos casos relatados foram em indivíduos vacinados.

Já a Argentina alcançou nesta terça-feira seu recorde diário de mortos em virtude da covid-19, com 792 pessoas, o que levou o país a ultrapassar a marca dos 90 mil óbitos em virtude da doença, em um total de 90.281, de acordo com dados do Ministério da Saúde local. O número de casos no último boletim diário foi de 21.387, o que elevou o total para 4.298.782 contaminações.