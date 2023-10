Israel rejeita pedido de cessar-fogo aprovado pela ONU

O governo israelense rejeitou o pedido de cessar-fogo aprovado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira (27). Em sua conta na rede social X (Antigo Twitter), Eli Cohen, ministro das Relações Exteriores de Israel, chamou o pedido de "desprezível".

"Com a rejeição franca do desprezível apelo por um cessar-fogo, Israel pretende agir para eliminar o Hamas da mesma forma que o mundo agiu contra os nazistas e o Estado Islâmico (Isis)", escreveu.

Major Nir Dinar, um porta-voz das forças de Israel, informou que algumas tropas do país estão lutando dentro da Faixa de Gaza nesta sexta-feira (27), segundo o "New York Times". As Brigadas Al Qassam, braço armado do grupo terrorista Hamas, também anunciaram que estão em confrontos com militares israelenses dentro da Faixa de Gaza.