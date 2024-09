Israel recupera seis corpos de reféns em Gaza

Israel anunciou nesta sexta-feira (1º) a recuperação dos corpos de seis reféns em Gaza, após intensos confrontos com o grupo Hamas na região. As vítimas foram encontradas durante uma operação militar em território palestino, onde os combates têm se intensificado desde o início do conflito armado entre as duas partes.

Entre os corpos recuperados, cinco são de soldados do exército israelense e um de um civil, todos capturados pelo Hamas durante os ataques em outubro. O governo israelense afirmou que os corpos serão submetidos a exames de identificação e que as famílias das vítimas já foram notificadas sobre a situação.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) destacaram que a recuperação dos corpos é parte de uma série de operações em Gaza para resgatar reféns ainda vivos e prestar homenagens aos que perderam a vida durante o conflito. O porta-voz do IDF, Daniel Hagari, lamentou a perda de vidas e reforçou o compromisso de Israel em continuar buscando a libertação de reféns em poder do Hamas.

Desde o início do conflito, Israel intensificou suas operações militares em Gaza, buscando enfraquecer as capacidades do Hamas e pressionar pela libertação de reféns. No entanto, os esforços têm sido marcados por combates intensos e um crescente número de vítimas civis em ambos os lados. O governo israelense vem enfrentando críticas da comunidade internacional devido ao impacto humanitário das ações militares, mas reafirma sua postura de não recuar enquanto reféns estiverem sob o controle do grupo.