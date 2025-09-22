Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel lança ataque de drone no sul do Líbano e mata cinco pessoas

Estadão Conteúdo

As forças de Israel lançaram no domingo, 21, um ataque com um drone no sul do Líbano. A ofensiva matou cinco pessoas, das quais três eram crianças, segundo o Ministério da Saúde libanês. Outras duas pessoas ficaram feridas - uma delas é a mãe das crianças mortas.

O exército israelense informou que o alvo do ataque era um combatente do Hezbollah que operava em uma área civil.

O presidente do Parlamento do Líbano, Nabih Berri, disse que quatro das cinco pessoas que morreram - as três crianças e o pai delas - tinham cidadania americana. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, no entanto, não confirmou a informação.

Um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah foi fechado em novembro do ano passado, mas Israel segue realizando ataques contra o sul e o lesto do Líbano. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Israel

Hezbollah

Líbano

ataque
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Israel lança ataque de drone no sul do Líbano e mata cinco pessoas

22.09.25 7h27

Trump diz que odeia seus oponentes e acusa esquerda por violência

21.09.25 21h49

Trump usa funeral de ativista para defender sua agenda e ameaçar oponentes

21.09.25 21h49

Lula chega onde ficará hospedado em NY sob gritos de manifestantes opositores

21.09.25 20h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PERDEU TUDO!

Mulher ganha R$ 440 milhões na loteria e tem prêmio bloqueado uma semana depois; entenda

A aposentada está processando a empresa e até agora não há mais informações sobre o processo

17.09.25 9h05

Ameaça

EUA prometem resposta na próxima semana à condenação de Bolsonaro pelo STF

Marco Rubio critica decisão da Corte e fala em 'opressão judicial' contra aliados e empresas americanas

15.09.25 16h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda