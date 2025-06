Israel intercepta alvo aéreo suspeito e investiga outro drone; Irã ativa sistema de defesa

As hostilidades entre Israel e Irã continuam neste começo de madrugada de sábado na região. As Forças de Defesa Israelenses (IDF, na sigla em inglês) informaram que interceptaram um "alvo aéreo suspeito", após um alerta ativado perto da cidade de Eilat, no extremo sul do país.

Os militares disseram ainda que investigam um outro drone suspeito identificado na região de Arava, próximo à fronteira com a Jordânia. Sirenes de emergência foram disparadas.

Já o Irã ativou sistemas de defesa aérea em Teerã em preparação para possíveis novas ofensivas de Israel, segundo relatos da agência de notícias iraniana Irna.