Israel ataca Teerã e Beirute na madrugada desta sexta

O exército de Israel realizou uma série de ataques na madrugada desta sexta-feira (27) contra o "coração de Teerã". Fumaça foi registrada em Beirute, enquanto tropas israelenses foram deslocadas para a fronteira com o Líbano.

Autoridades de Israel manifestaram a intenção de controlar toda a área ao sul do Rio Litani. Esta escalada militar ocorre em meio a um cenário de grandes perdas humanas na região.

A guerra já causou a morte de mais de 1.900 pessoas no Irã e cerca de 1.100 no Líbano. Em Israel, 18 pessoas morreram, e três soldados israelenses foram mortos em território libanês.

Consequências Humanitárias do Conflito

Outras 13 pessoas militares dos Estados Unidos também perderam a vida. Vários civis foram mortos em terra e no mar, na região do Golfo, ampliando o balanço. Milhões de pessoas no Líbano e no Irã foram deslocadas de suas casas devido à violência.