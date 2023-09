Irmãos de 10 e 11 anos roubam carro da mãe e são encontrados a 354 km de casa

Uma história envolvendo dois irmãos, um menino de 10 e uma menina de 11 anos, ganhou destaque nos Estados Unidos quando eles roubaram o carro de sua mãe e empreenderam uma jornada de fuga que os levou a percorrer cerca de 354 quilômetros, da cidade de North Port até Alachua, no estado da Flórida. Seu destino era a Califórnia, localizada do outro lado do país.

De acordo com o departamento de polícia de Alachua, as crianças foram identificadas quando os agentes decidiram abordar um veículo durante a madrugada de quinta-feira (21), suspeitando que se tratava de um automóvel roubado. Quando os policiais pararam o veículo, as crianças saíram do carro e explicaram a razão por trás de sua viagem.

Os jovens contaram que estavam profundamente chateados com a mãe, que havia confiscado seus dispositivos eletrônicos, incluindo o celular. Os irmãos deixaram claro que não estavam sofrendo maus-tratos em casa, mas decidiram fugir porque estavam privados de acessar a internet e usar seus aparelhos eletrônicos.

Embora a irmã mais velha, com 11 anos, pudesse responder por dirigir sem carteira de motorista, a mãe das crianças optou por não registrar um boletim de ocorrência, resultando na não acusação penal da criança por essa infração.