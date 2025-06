Irã x Israel: Veja o alcance dos mísseis e o quão perto podem chegar do Brasil

O conflito entre Irã e Israel voltou ao centro das atenções mundiais, reacendendo debates sobre o poder destrutivo de seus arsenais militares. Com mísseis de longo alcance, drones modernos e tensões nucleares, surge uma dúvida comum: esses armamentos poderiam chegar até o Brasil?

A seguir, entenda o alcance real dos mísseis iranianos e israelenses, as diferenças estratégicas entre as potências do Oriente Médio e se o Brasil está, de fato, na rota de risco.

Israel x Irã: quem tem mais poder de fogo?

Israel e Irã são duas potências militares relevantes na região do Oriente Médio, mas com estratégias distintas.

Israel: alta tecnologia e arsenal nuclear

Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), Israel possui entre 90 e 400 ogivas nucleares .

. Seus mísseis de longo alcance incluem: Jericho II : entre 1.500 e 3.500 km de alcance. Jericho III : de 4.800 a 6.500 km, o suficiente para atingir Europa, Ásia, África e, teoricamente, o extremo norte da América do Sul .



Além disso, Israel opera caças avançados (como F-35 e F-16), submarinos Dolphin com capacidade de lançar ogivas, e um dos sistemas de defesa antimísseis mais eficientes do mundo, incluindo o Domo de Ferro, Arrow e David’s Sling.

Irã: arsenal numeroso, mas sem bomba atômica

O Irã não possui armas nucleares confirmadas, mas já acumulou urânio suficiente para até nove ogivas , segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O país tem milhares de mísseis de médio alcance, incluindo: Shahab-3, Khorramshahr, Sejjil e Ghadr : até 2.000 km de alcance. Soumar (cruzeiro) : até 2.500 km. Fattah-2 (hipersônico) : alcance estimado em 1.400 km.



Apesar da quantidade, os mísseis iranianos têm alcance limitado à região do Oriente Médio, partes da Europa e Ásia Central.

O Brasil está ao alcance desses mísseis?

Distâncias envolvidas

Israel → Brasil : a menor distância entre os países é de cerca de 9.500 km .

: a menor distância entre os países é de cerca de . Irã → Brasil: o mínimo é de aproximadamente 11.000 km.

Ou seja, nenhum dos mísseis operacionais conhecidos de Irã ou Israel alcança o território brasileiro atualmente. O Jericho III, de Israel, seria o único com potencial técnico para alcançar o norte da América do Sul — mas não há qualquer indicação de que o país tenha interesse ou intenção de mirar o Brasil.

Por que o mundo está em alerta

Mais do que a ameaça direta a outros continentes, o maior temor está em uma possível escalada global. O Irã conta com aliados como o Hezbollah e grupos armados no Iêmen, enquanto Israel é fortemente apoiado pelos Estados Unidos. Conflitos localizados podem rapidamente envolver outras potências como Rússia e China.

Além disso, a guerra moderna se tornou mais rápida e imprevisível. Mísseis balísticos podem ultrapassar Mach 5 (cinco vezes a velocidade do som), tornando a reação difícil mesmo para os sistemas antimísseis mais modernos.

Brasil está fora do raio de ação, mas não da tensão global

Embora nenhum dos dois países tenha hoje capacidade de atingir o Brasil com seus mísseis, o conflito entre Irã e Israel continua sendo uma preocupação mundial. A combinação de armas nucleares, drones e alianças estratégicas pode impactar a economia global, a segurança internacional e a estabilidade regional.

O cenário exige atenção diplomática, vigilância tecnológica e esforços para evitar que tensões locais se transformem em crises de escala internacional.