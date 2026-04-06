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Irã sofre múltiplos ataques em diferentes regiões, incluindo aeroportos e zona industrial

Estadão Conteúdo

O Irã está sofrendo múltiplos ataques em diferentes regiões do país, segundo relatos da mídia local nas últimas horas. A ofensiva inclui aeroportos e zonas industriais importantes de Teerã, enquanto a Organização das Nações Unidas (ONU) alerta os EUA e Israel contra ataques mirando infraestrutura civil.

Conforme a Iran International, todas as unidades industriais ativas na Zona Econômica Especial Petroquímica de Mahshahr, no sudoeste do Irã, foram evacuadas por ordem do comitê de emergência da região.

A agência iraniana também informou que explosões foram relatadas em vários locais, incluindo Teerã, Natanz, Shiraz, Bushehr e Bandar Abbas. Já a mídia estatal relatou que ataques aéreos atingiram aeroportos em Kashan, no centro do Irã, Konarak, no sudeste, e Urmia e Khoy, no noroeste. Anteriormente, outros três aeroportos foram atingidos em Teerã, incluindo Mehrabad.

A intensificação dos ataques ocorre enquanto Teerã e Washington continuam negociações em busca de um cessar-fogo. Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou bombardear a infraestrutura energética e outros alvos no país persa, caso um acordo não seja alcançado.

O porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que, mesmo que certa infraestrutura civil seja considerada um objetivo militar, atacá-la continua proibido se houver risco de danos colaterais excessivos a civis. Segundo o porta-voz Stephane Dujarric, um tribunal precisaria decidir se tais ataques seriam crimes de guerra.

Em paralelo, uma reportagem do Jerusalem Post revelou que a Rússia supostamente providenciou uma lista de alvos israelenses, conforme dados de inteligência da Ucrânia. De acordo com o jornal, os 55 alvos eram de infraestrutura crítica de energia para Israel e foram divididos em três categorias com base em sua importância estratégica.

*Com informações da Associated Press

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