Irã rejeita negociações diretas com os EUA em resposta à carta de Trump

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse hoje que o Irã rejeitou negociações diretas com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear, oferecendo a primeira resposta de Teerã a uma carta que o presidente Donald Trump enviou ao líder supremo do país.

Pezeshkian disse que a resposta do Irã, entregue por meio de Omã, deixou aberta a possibilidade de negociações indiretas com Washington. No entanto, essas negociações não fizeram nenhum progresso desde que Trump, em seu primeiro mandato, retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo nuclear de Teerã com as potências mundiais em 2018.

"Não evitamos negociações; é a quebra de promessas que causou problemas para nós até agora", afirmou Pezeshkian em comentários televisionados durante uma reunião do gabinete. "Eles devem provar que podem construir confiança", acrescentou.

A Casa Branca não comentou o assunto.