Irã planeja atacar Israel nesta sexta ou sábado, diz jornal; EUA enviam general para Israel

Após o bombardeio promovido pelas forças israelenses em Damasco, na Síria, no dia 1º de abril, e que atingiu o consulado do Irã, matando comandantes da Guarda Revolucionária do país, o regime iraniano prometeu vingança contra Israel e a resposta aos ataques pode ocorrer neste final de semana.

Segundo reportagem do jornal norte-americano Wall Street Journal, publicada nesta quinta-feira (5º), o Irã planeja atacar Israel nesta sexta-feira (12) ou sábado (13). A decisão ainda não teria sido tomada, mas a ofensiva está nos planos de Teerã.

Em meio à escalada das tensões entre Teerã e Tel Aviv, os Estados Unidos enviaram seu mais alto comandante militar no Oriente Médio, o general Michael E. Kurilla, para Israel. Ele se reuniu com autoridades das Forças Armadas.

Para tentar evitar ataques de mísseis ou drones, o sinal de GPS foi bloqueado em várias cidades israelenses.

Na Europa, países como Reino Unido e França emitiram alertas para que cidadãos não viajem ao Irãe a Israel. Recomendação similar foi emitida pela Índia, enquanto a Rússia desaconselhou viagens a todo o Oriente Médio.