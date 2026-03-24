Irã nomeia ex-comandante da Guarda Revolucionária para Segurança Nacional

O Irã nomeou nesta terça-feira (24) um ex-comandante da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC, pela sigla em inglês) como novo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país, em substituição a Ali Larijani, morto em um ataque aéreo no último dia 16.

A TV estatal iraniana identificou o novo secretário como Mohammad Bagher Zolghadr.

Zolghadr alcançou o posto de general de brigada na IRGC e vinha atuando como secretário do Conselho de Discernimento do Irã.

O Líbano, por sua vez, ordenou que o embaixador do Irã deixe o país.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que o representante diplomático de Teerã no pequeno país, devastado pela guerra, deve sair até domingo, após ser declarado persona non grata. A porta-voz da chancelaria, Denise Rahme, disse à Associated Press que a embaixada iraniana ainda terá um encarregado de negócios para chefiar a missão diplomática.

O governo libanês tem criticado o Irã e acusa a IRGC de operar no Líbano ao lado do grupo militante Hezbollah, arrastando o país para mais uma guerra com Israel.

Israel afirma que alguns de seus ataques tiveram como alvo integrantes da IRGC que atuavam no país. Fonte: Associated Press.

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