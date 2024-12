Irã liberta vencedora do Nobel da Paz Narges Mohammadi por razões médicas

A iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz, presa desde novembro de 2021, foi libertada nesta quarta-feira (4) pelo período de três semanas por motivos médicos, anunciou seu advogado na rede social X. "Com base no conselho do médico que a examinou, o Ministério Público de Teerã suspendeu a execução da sentença de Narges Mohammadi durante três semanas e ela foi libertada da prisão", afirmou Mostafa Nili.

Mohammadi, de 52 anos, foi condenada e detida em várias ocasiões durante os últimos 25 anos por sua luta contra o uso obrigatório do véu para as mulheres e contra a pena de morte. Ela passou a maior parte da última década na prisão.

"O motivo de sua libertação é seu estado físico após a remoção de um tumor e um enxerto ósseo realizados há 21 dias", explicou o advogado. "O tumor removido era benigno, mas ela deve passar por exames a cada três meses", disse.

Em junho, a ativista iraniana foi condenada a mais um ano de prisão por "propaganda contra o Estado". Ela se recusou a comparecer à audiência de seu julgamento depois de solicitar, sem sucesso, que o processo fosse aberto ao público.

Em março, a ativista divulgou uma mensagem de áudio da prisão na qual denunciava uma "guerra em larga escala contra as mulheres" na República Islâmica. Desde a Revolução Islâmica de 1979, as mulheres no Irã são obrigadas a seguir um severo código de vestimenta que, entre outras coisas, exige que cubram os cabelos em locais públicos.

Narges Mohammadi recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2023, principalmente por sua luta contra a pena de morte.