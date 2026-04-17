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Irã diz que Ormuz está 'completamente aberto' para navios comerciais com cessar-fogo no Líbano

O Estreito de Ormuz, por onde passa uma parcela relevante do petróleo global, tornou-se um dos principais pontos de impasse nas tratativas

Estadão Conteúdo
fonte

Bandeira do Irã. (Foto: Canva)

A passagem de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz foi "completamente aberta" durante o período restante do cessar-fogo em vigor no Líbano, anunciou no X o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. De acordo com ele, a medida segue a rota previamente coordenada pela Organização de Portos e Marítima da República Islâmica.

A reabertura ocorre em meio a esforços diplomáticos para ampliar a trégua na região, após um cessar-fogo de 10 dias anunciado pelos Estados Unidos e aceito por Líbano e Israel. A pausa nos combates entre Israel e o Hezbollah, grupo apoiado por Teerã, tem sido vista como um sinal de possível avanço nas negociações mais amplas envolvendo Irã, EUA e aliados.

O Estreito de Ormuz, por onde passa uma parcela relevante do petróleo global, tornou-se um dos principais pontos de impasse nas tratativas. A retomada do fluxo comercial era uma demanda central da comunidade internacional diante do agravamento da crise energética. Mediadores também buscam consenso sobre o programa nuclear iraniano e compensações por danos da guerra.

Apesar do avanço, permanecem incertezas sobre um acordo duradouro antes do fim da trégua na próxima semana. Israel indicou que não pretende retirar suas tropas, enquanto o Hezbollah defende que qualquer cessar-fogo seja abrangente em todo o território libanês.

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