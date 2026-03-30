Irã confirma a morte do chefe da Marinha da Guarda Revolucionária

O Irã confirmou que o chefe da Marinha da Guarda Revolucionária, Alireza Tangsiri, foi morto, em comunicado lido na televisão estatal iraniana nesta segunda-feira, 30. "Tangsiri se juntou às fileiras de Allah devido à gravidade de seus ferimentos", acrescentou a nota.

O comunicado elogiou os esforços do chefe, especialmente em ajudar o Irã a manter um controle firme sobre o Estreito de Ormuz. "Todo lutador é um Tangsiri, e veremos quais surpresas eles trarão nos dias e meses à frente", mencionou o comunicado.

Anteriormente, na quinta-feira, dia 26, Israel disse que havia matado o contra-almirante. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.