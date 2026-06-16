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Irã: chanceler diz que fim da guerra inclui retirada de Israel do Líbano, segundo TV estatal

Conteúdo de acordo com os EUA ainda não foi divulgado publicamente na íntegra

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o fim da guerra envolvendo o país inclui a retirada de Israel de áreas ocupadas no Líbano. A declaração foi divulgada pela TV estatal iraniana.

A fala de Araghchi ocorre após o anúncio de um acordo provisório de paz entre Irã e Estados Unidos. O comentário foi feito em um briefing com diplomatas estrangeiros, conforme a emissora.

A TV iraniana não exibiu as declarações em vídeo, mas as reproduziu em uma tarja na tela. "O fim da guerra no Líbano é uma parte inseparável do fim completo da guerra", teria dito Araghchi.

Exigências iranianas para a paz

O ministro ressaltou a importância da saída de Israel, afirmando que "sem a retirada das forças israelenses dos territórios que ocuparam durante esta guerra, a guerra não chegou totalmente ao fim".

Araghchi alertou que novos ataques israelenses ao Líbano "serão considerados por nós uma violação do Memorando de Entendimento" com os EUA. O conteúdo completo do acordo provisório ainda não foi divulgado publicamente.

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Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/CONCLUSÃO

Abbas Araghchi
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