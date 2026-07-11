Irã anuncia novo fechamento do Estreito de Ormuz e diz ter atingido embarcação na rota

A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) anunciou neste sábado, 11, um novo fechamento do Estreito de Ormuz por tempo indeterminado e afirmou ter atingido uma embarcação que tentou cruzar a rota marítima sem autorização. A medida amplia a tensão com os Estados Unidos e volta a restringir o tráfego por uma das principais vias de escoamento de petróleo e gás do mundo.

Segundo comunicado da IRGC divulgado pela imprensa estatal iraniana, nenhuma embarcação poderá atravessar o estreito "até novo aviso" e enquanto persistir o que Teerã classifica como "interferência americana" na região. A situação da hidrovia tem mudado com frequência nos últimos dias, com relatos de reabertura total ou parcial seguidos por novas restrições.

Antes da guerra, cerca de um quinto do petróleo e do gás natural comercializados no mundo passava pelo Estreito de Ormuz. Mesmo sem uma interrupção prolongada, a incerteza sobre a passagem de navios tende a pressionar os custos de frete e seguro e a elevar o risco sobre o abastecimento global de energia.

A força iraniana afirmou inicialmente ter disparado tiros de advertência contra uma embarcação que navegava por uma rota considerada irregular e estava com os sistemas de rastreamento desligados. Posteriormente, a agência semioficial Fars informou que o navio foi atingido por um míssil de cruzeiro depois de ignorar ordens para recuar.

O Irã não divulgou a identificação da embarcação, a bandeira, o tipo de carga ou a situação da tripulação. Também não houve confirmação independente de que o navio tenha sido atingido por um míssil.

O anúncio ocorreu horas depois de o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, se reunir em Mascate com autoridades de Omã para discutir mecanismos de segurança para a navegação. O governo de Omã informou que os dois países concordaram em manter conversas técnicas e políticas, mas Teerã rejeitou a proposta de criação de duas rotas separadas para a passagem de navios.

O Irã defende que o controle das rotas permaneça sob sua autoridade, em coordenação com Omã, e não seja definido por potências estrangeiras. A disputa transformou o estreito em uma das principais cartas de Teerã nas negociações com Washington, ao lado das sanções e das exportações de petróleo.

Os Estados Unidos pressionam o governo iraniano a assumir publicamente o compromisso de manter Ormuz aberto e interromper ataques contra embarcações comerciais. O presidente americano, Donald Trump, declarou encerrado o cessar-fogo entre os dois países, mas afirmou que Washington continuará negociando. A crise se aprofundou após ataques contra três navios-tanque do Catar e da Arábia Saudita nesta semana. Os episódios foram seguidos por bombardeios americanos contra alvos no Irã e por ataques iranianos a bases militares dos Estados Unidos em países da região.