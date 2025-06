Irã alega ter disparado mísseis contra Israel 'minutos antes' de cessar-fogo entrar em vigor

Em meio a acusações de violação do cessar-fogo anunciado na segunda-feira, 23, a Guarda Revolucionária do Irã alegou nesta terça-feira, 24, ter disparado uma onda de 14 mísseis contra Israel "minutos antes" de a trégua entrar em vigor. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o braço mais poderoso do exército iraniano acusou os israelenses de terem matado iranianos em um "ataque brutal". O grupo prometeu seguir monitorando as ações do país adversário "com olhos abertos e vigilantes".

