Inteligência americana questiona capacidade da Ucrânia em lançar contraofensiva contra a Rússia

Um documento divulgado nesta terça-feira (11) pelo jornal The Washington Post revelou que a inteligência americana tem sérias preocupações quanto à viabilidade de uma contraofensiva ucraniana contra as forças militares russas. Segundo o documento, problemas relacionados ao treinamento e ao abastecimento de munições dificultariam o progresso da Ucrânia e aumentariam o número de baixas.

A Ucrânia, que se prepara para lançar uma contraofensiva contra as tropas russas na parte oriental do país durante a primavera no Hemisfério Norte, em setembro, se deparou com uma situação delicada. A defesa russa e as persistentes deficiências ucranianas em treinamento e abastecimento de munição podem dificultar a empreitada.

O documento faz parte de um lote de material altamente confidencial que vazou na internet, gerando uma investigação criminal. O Pentágono alertou para o risco "muito sério" que o vazamento representa à segurança nacional.

Egito estaria ajudando a Rússia, segundo relatório

Além disso, outro registro vazado sugeriu que o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, teria ordenado a produção de 40 mil foguetes para enviar à Rússia, mas pediu às autoridades que mantivessem a solicitação em segredo para evitar problemas com o Ocidente. No entanto, Washington negou a alegação e um funcionário de alto escalão americano afirmou que não há indícios de que tal plano tenha sido executado.

Nas últimas semanas, dezenas de fotos de documentos vazados foram compartilhadas em redes sociais como Twitter, Telegram e Discord. Esses documentos incluem informações sobre a Ucrânia e análises confidenciais de aliados dos EUA. As autoridades americanas agora buscam tranquilizar os aliados após a violação da segurança.