Instalações de armazenamento de produtos petrolíferos em Teerã estão sob controle, diz Irã

O depósito de petróleo de Shahran e um tanque de combustível no sul de Teerã foram alvos de um ataque de Israel, mas equipes operacionais e de emergência chegaram rapidamente ao local e a situação agora está sob controle, informa a agência de notícias SHANA, do Ministério do Petróleo do Irã.

"Relatórios preliminares indicam que a quantidade de combustível nos dois tanques era baixa e a situação agora está totalmente sob controle", informa a nota.