Instagram lança contas para adolescentes com mais privacidade e controle dos pais

A Meta Plataforms está implementando controles parentais e de privacidade aprimorados em contas do Instagram de usuários menores de 18 anos, em uma reformulação significativa que busca abordar as crescentes preocupações em torno dos efeitos negativos das mídias sociais.

A companhia vai transferir todas as contas veiculadas do Instagram automaticamente para "contas para adolescentes", que serão contas privadas por padrão, disse a empresa na terça-feira.

Os usuários dessas contas só podem receber mensagens e ser marcados por contas que seguem ou às quais já estão conectados, enquanto as configurações de conteúdo sensível serão definidas para o nível mais restritivo disponível.

Usuários menores de 16 anos podem alterar as configurações padrão somente com a permissão dos pais. Os pais também receberão um conjunto de configurações para monitorar com quem seus filhos estão interagindo e limitar o uso do aplicativo.

Vários estudos relacionaram o uso de mídias sociais a níveis mais altos de depressão, ansiedade e dificuldades de aprendizagem, especialmente em usuários jovens.

Meta, TikTok, da ByteDance, e YouTube, do Google, já enfrentam centenas de processos movidos em nome de crianças e distritos escolares sobre a natureza viciante das mídias sociais. No ano passado, 33 estados dos EUA, incluindo Califórnia e Nova York, processaram a empresa por enganar o público sobre os perigos de suas plataformas.

As principais plataformas, incluindo Facebook, Instagram e TikTok, permitem que usuários com 13 anos ou mais se inscrevam.

A decisão da Meta ocorre três anos após ela ter abandonado o desenvolvimento de uma versão do aplicativo Instagram destinada a adolescentes, depois que legisladores e grupos de defesa pediram que a empresa o abandonasse, citando preocupações com a segurança.

Em julho, o Senado dos EUA apresentou dois projetos de lei de segurança online -- o Kids Online Safety Act e o Children and Teens' Online Privacy Protection Act -- que forçariam as empresas de mídia social a assumir a responsabilidade pela forma como suas plataformas afetam crianças e adolescentes.

Como parte da atualização, os usuários menores de 18 anos do Instagram serão notificados para fechar o aplicativo após 60 minutos a cada dia. As contas também virão com um modo de hibernação padrão que silenciará as notificações durante a noite.

A Meta disse que colocará os usuários identificados em contas de adolescentes dentro de 60 dias nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália, e na União Europeia no final deste ano. Adolescentes ao redor do mundo começarão a ter contas de adolescentes em janeiro.