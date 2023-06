Caiu? Instagram e WhatsApp ficam fora do ar nesta sexta-feira (16)

Na tarde desta sexta-feira (16), por volta das 15h30, os aplicativos Instagram e o WhatsApp ficaram fora do ar, o que logo foi notado pelos usuários. Segundo o Downdetector, site que monitora serviços online, houve um registro de cerca de 4,5 mil notificações sobre reclamações sobre o funcionamento do WhatsApp. No instagram, até as 16h foram registradas 1.060 problemas

No aplicativo de fotos, uma mensagem de "tente novamente" aparecia quando os usuários tentavam compartilhar imagens ou vídeos no feed. Tanto na versão de aplicativo quanto Web, não foi possível enviar arquivos, como fotos ou vídeos. Internautas reclamam também da impossibilidade de enviar áudios e figurinhas.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)