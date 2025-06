'Inimigo sionista está sendo punido', diz líder supremo do Irã

O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, disse nesta segunda-feira, 23, que "o inimigo sionista cometeu um grande erro" e "está sendo punido". "O inimigo sionista cometeu um grande erro, cometeu um grande crime; ele precisa ser punido e está sendo punido; ele está sendo punido agora mesmo", escreveu o líder religioso na rede social X.

A declaração coincidiu com o alerta das Forças de Defesa Israelenses (IDF, na sigla em inglês) de que sirenes estavam soando na região central de Israel devido a um ataque de mísseis iranianos.

Imagem divulgada pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei, nas redes sociais. (Reprodução Redes Sociais)

Junto com a mensagem, Khamenei compartilhou a imagem de um crânio com a Estrela de Davi, símbolo usado pelo judaísmo, em uma cidade com prédios em chamas.

Esse foi o primeiro pronunciamento do líder supremo do Irã desde o ataque dos Estados Unidos, no último sábado (21/06), contra três instalações nucleares do país persa.