Influenciadora é acusada de publicar foto de modelo com o seu próprio rosto editado com IA; entenda

A modelo Tatiana Elizabeth compartilhou um relato com os seus seguidores após a influenciadora Lauren Blake se apropriar indevidamente de uma foto sua que havia sido publicada no Instagram. De acordo com a exposição, a influenciadora que soma quase 2 milhões de seguidores utilizou inteligência artificial (IA) para trocar o rosto da foto e a cor da pele, a fim de parecer que tinha sido ela quem havia tirado o registro.

Para reproduzir de forma mais real, a influenciadora teria usado uma técnica conhecida como face swap, que possibilita a substituição do rosto original pelo seu próprio para que a pessoa possa publicar a imagem como se fosse um registro próprio recente. “Essa é a parte mais estranha: não é uma influenciadora de IA. É uma pessoa real que usou IA para colocar a cabeça dela no meu corpo”, disse a modelo Tatiana Elizabeth.

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Apropriação e apagamento de influenciadoras negras

A modelo Tatiana Elizabeth não viu o episódio apenas como uma "fotografia falsa" ou "brincadeira de mau gosto", mas sim como uma apropriação de identidade e apagamento de influenciadoras negras na internet. Isso porque, segundo ela, existe um padrão nas mídias sociais que tenta apagar os diversos feitos de mulheres negras e se apropriar de algo que é vinculado às suas origens.

Após a repercussão do caso, Lauren Blake fez um pedido de desculpas por meio de mensagens privadas à modelo. No texto enviado, ela disse que o uso de sua imagem “não foi intencional” e que o conteúdo não teria sido gerado por ela, e sim pela sua agência de conteúdo.

Embora tivesse recebido um pedido de desculpas, Tatiana respondeu que, independentemente de qual tenha sido a intenção da foto gerada com IA, nada descarta o fato de que houve sim uma apropriação indevida de uma experiência que foi real apenas para ela, que é a dona da fotografia original. “Você está retratando um momento que não viveu como se fosse real”, rebateu Tatiana Elizabeth antes de finalizar a discussão.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)