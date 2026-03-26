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VÍDEO: Capivara criada com IA chama atenção e prefeitura corrige problema de buraco em via pública

Morador utilizou brincadeira para criticar um problema que já vinha sendo ignorado pela prefeitura de Itajubá (MG)

Gabrielle Borges
fonte

Muitos moradores acreditaram se tratar de uma situação real (Reprodução)

Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores de Itajubá (MG) nos últimos dias: uma capivara “dentro” de um buraco no asfalto. A imagem, que rapidamente se espalhou em grupos de WhatsApp e redes sociais, não era real, mas tratava-se de uma montagem feita com inteligência artificial.

O responsável pela brincadeira foi o morador Gustavo Alves Lima, que decidiu usar a tecnologia para alertar sobre um problema que já vinha sendo ignorado pela prefeitura: um buraco gigante no meio da via.

Para chamar atenção de forma criativa, ele inseriu a capivara deitada sobre o buraco e compartilhou a foto com a legenda: “Capivara aproveitando o buraco aqui perto da APAE”.

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A repercussão foi imediata. Muitos moradores acreditaram se tratar de uma situação real, e a imagem viralizou rapidamente pelos grupos da cidade. A estratégia do morador, mesmo sendo uma brincadeira, teve efeito prático: a prefeitura foi acionada.

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O prefeito Rodrigo Riera recebeu a imagem e se deslocou até o local para registrar a situação em vídeo. Na gravação, ele confirmou que o reparo já estava em andamento e aproveitou para reforçar que a operação tapa-buracos do município está em andamento para solucionar problemas semelhantes em outras ruas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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