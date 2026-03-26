VÍDEO: Capivara criada com IA chama atenção e prefeitura corrige problema de buraco em via pública

Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores de Itajubá (MG) nos últimos dias: uma capivara “dentro” de um buraco no asfalto. A imagem, que rapidamente se espalhou em grupos de WhatsApp e redes sociais, não era real, mas tratava-se de uma montagem feita com inteligência artificial.

O responsável pela brincadeira foi o morador Gustavo Alves Lima, que decidiu usar a tecnologia para alertar sobre um problema que já vinha sendo ignorado pela prefeitura: um buraco gigante no meio da via.

Para chamar atenção de forma criativa, ele inseriu a capivara deitada sobre o buraco e compartilhou a foto com a legenda: “Capivara aproveitando o buraco aqui perto da APAE”.

VEJA MAIS



A repercussão foi imediata. Muitos moradores acreditaram se tratar de uma situação real, e a imagem viralizou rapidamente pelos grupos da cidade. A estratégia do morador, mesmo sendo uma brincadeira, teve efeito prático: a prefeitura foi acionada.

[twitter=2037183027504120155?s=20]

O prefeito Rodrigo Riera recebeu a imagem e se deslocou até o local para registrar a situação em vídeo. Na gravação, ele confirmou que o reparo já estava em andamento e aproveitou para reforçar que a operação tapa-buracos do município está em andamento para solucionar problemas semelhantes em outras ruas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)