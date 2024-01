Inflação ao consumidor na Argentina cresce 25,5% em dezembro em relação a novembro

O Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) divulgou nesta quinta-feira (11) que o índice de preços ao consumidor na Argentina teve um crescimento de 25,5% em dezembro, em relação a novembro. Esse resultado marca uma aceleração em comparação ao ganho mensal de 12,8% registrado no mês anterior.

No acumulado do ano, a variação anual foi de 211%, encerrando 2023 com um aumento significativo.

Vale ressaltar que, mesmo antes da eleição de Milei como presidente, o país já enfrentava uma inflação alta, atingindo 148,2% de índice acumulado no ano até novembro.

O atual cenário enfrentado pelos argentinos reflete uma crise financeira e cambial, originada, entre outros fatores, pelo desequilíbrio na balança de pagamentos.

Uma das medidas adotadas por Milei, que contribuiu para a intensificação da alta dos preços em dezembro, é o "Plano Motosserra". Este projeto contempla a desvalorização do peso, redução de subsídios e alterações em licitações.