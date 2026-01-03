Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Infiltrado da CIA, abrigo frustrado: como EUA atacaram a Venezuela e prenderam Maduro

Donald Trump revela que plano para deter líder venezuelano foi adiado por condições meteorológicas e teve ajuda de agente da CIA

O Liberal

As Forças Armadas dos Estados Unidos invadiram a Venezuela e capturaram o ditador Nicolás Maduro neste sábado, 3 de fevereiro. A operação, confirmada pelo presidente americano Donald Trump, havia sido planejada antes do fim do ano, mas foi adiada por condições meteorológicas. A ação militar ocorreu após tentativas frustradas de negociação para a rendição do líder venezuelano.

Paralelamente às negociações, Washington traçava estratégias para o eventual ataque, que teria sido planejado com o auxílio de uma fonte da Agência Central de Inteligência (CIA) dentro do governo de Maduro. Segundo o jornal The New York Times, essa fonte ajudou a monitorar os passos do ditador momentos antes de sua detenção, ocorrida em uma "fortaleza" onde ele tentava se esconder em um "espaço seguro" com paredes de aço, conforme declarações de Trump.

Infiltrado da CIA foi crucial para a captura

Em meio às tensões crescentes entre Venezuela e Estados Unidos, intensificadas a partir de setembro com o início dos ataques a barcos no Caribe, Trump autorizou a CIA a realizar operações secretas dentro do país sul-americano. Ele também avaliava a possibilidade de operações terrestres.

Nesse contexto, uma fonte da Agência Central de Inteligência (CIA) dentro do governo venezuelano foi fundamental para a captura de Maduro. O The New York Times informou que essa fonte monitorou a localização do líder venezuelano nos dias e momentos que antecederam sua detenção pelas forças de operações especiais dos EUA, conforme pessoas informadas sobre a operação.

A agência de espionagem americana produziu as informações que levaram à captura de Maduro, monitorando sua posição e movimentos com uma frota de drones discretos. Esses drones forneciam monitoramento quase constante sobre a Venezuela, além de informações fornecidas pelas fontes venezuelanas. Não está claro como a CIA recrutou a fonte venezuelana, mas ex-funcionários disseram que a agência foi auxiliada pela recompensa de US$ 50 milhões oferecida pelo governo dos EUA por informações que levassem à captura de Maduro.

Negociações prévias com Maduro não tiveram sucesso

Antes da ação militar, Maduro e Trump teriam conversado algumas vezes em busca de uma saída para o país. Veículos de imprensa dos EUA noticiaram que o venezuelano queria garantias de anistia para ele e sua família, caso aceitasse deixar o governo.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sugeriu, em coletiva de imprensa ao lado de Trump neste sábado, que Maduro teve muitas oportunidades de um acordo para deixar a Venezuela. Segundo Rubio, Maduro "escolheu, em vez disso, agir como um selvagem, escolheu brincar com isso. Esse cara teve várias oportunidades de encontrar um lugar para si em outro lugar e poderia estar vivendo em outro país, muito feliz".

Trump afirmou que, "no final", Maduro estava querendo negociar, mas os EUA decidiram fazer a operação porque as ações de Maduro eram "imperdoáveis". O presidente americano não detalhou quando houve essa sinalização de negociação. Na última quinta, 1º de fevereiro, o venezuelano havia dado entrevista falando que estava aberto a conversar com o governo americano sobre combate ao tráfico de drogas e exploração de petróleo.

Operação militar foi adiada devido ao clima

Uma vez definida a ação militar, o governo americano decidiu que ela ocorreria em 30 de dezembro. No entanto, as condições climáticas levaram ao adiamento da operação, de acordo com Trump.

"Nós íamos fazer isso quatro dias atrás, mas o tempo não estava perfeito, e o tempo tem que estar perfeito", disse ele à Fox News. O presidente americano explicou que a operação foi adiada para o dia seguinte e para o outro, mas as condições meteorológicas não melhoraram, até que "o tempo abriu" neste sábado e o ataque foi autorizado. "Havia um pouco mais de nuvens do que imaginávamos, mas estava muito bom", declarou.

Detalhes da captura de Maduro

Na entrevista para a emissora americana, Trump disse que Maduro estava em "uma casa muito vigiada", "uma espécie de fortaleza", quando foi detido. Segundo o presidente americano, o venezuelano tentou se abrigar em um cômodo protegido do imóvel, mas os militares americanos foram mais rápidos e o prenderam.

"Tinha portas de aço. Tinha o que eles chamam de 'espaço seguro', onde é aço maciço por todos os lados. Ele não conseguiu fechar esse espaço. Estava tentando entrar nele, mas foi surpreendido tão rápido que não chegou a entrar", disse Trump. De acordo com o republicano, os militares estavam preparados com "potentes maçaricos" para lidar com aço, mas o uso não foi necessário.

Após a captura, o ditador foi levado de helicóptero até um navio de guerra americano e de lá seguiria para Nova York, onde será julgado por quatro crimes:

  • Conspiração para narcoterrorismo;
  • Conspiração para importação de cocaína;
  • Posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos;
  • Conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos contra os Estados Unidos.

Trump acrescentou que Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados de helicóptero inicialmente para o navio militar Iwo Jima, um porta-helicópteros usado para transportar fuzileiros navais, aeronaves e equipamentos que funciona como uma base móvel no mar. "Eles estão em um navio e vão seguir para Nova York… Eles foram de helicóptero, num voo agradável. Tenho certeza de que eles adoraram", ironizou o presidente americano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

Venezuela

bombardeio

Maduro

captura

amplia
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

POLÍTICA

Estados Unidos prometem trabalhar com lideranças da Venezuela se forem tomadas 'decisões certas'

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou que os EUA vão avaliar as lideranças venezuelanas

04.01.26 12h52

TRAGÉDIA

Mais 24 vítimas de incêndio na Suíça são identificadas, incluindo 11 adolescentes

A tragédia ocorreu na véspera de Ano Novo e deixou 40 mortos e 119 feridos

04.01.26 10h15

prisão federal

'Condições horripilantes': Maduro passa a noite na 'prisão dos famosos', em Nova York

Centro de Detenção Metropolitano (MDC), localizado no Brooklyn, abriga mais de 1,3 mil detentos

04.01.26 9h51

comunicado oficial

Venezuela: China pede libertação imediata de Maduro e esposa

Ministério das Relações Exteriores chinês afirma que a captura do presidente venezuelano e da primeira-dama viola direitos e normas internacionais

04.01.26 8h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

política

Trump descartou Bolsonaro depois de vê-lo como 'perdedor', diz ex-embaixador dos EUA

Feeley foi embaixador dos EUA no Panamá e hoje atua como diretor executivo do Centro para a Integridade da Mídia das Américas (CMIA)

29.12.25 10h12

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda