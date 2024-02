Incêndio destrói parque ambiental na Patagônia, na Argentina

Autoridades argentinas tentam conter, há mais de uma semana, o incêndio que atinge o Parque Nacional Los Alerces, na província da Patagônia de Chubut, no extremo sul da Argentina. A área é protegida e reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco desde 2017. Desde o início da última semana, o fogo já afetou mais de 2,8 mil hectares da mata nativa, na qual são encontradas espécies de árvores milenares.

O comando do parque, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Florestas Chubut informaram que estão tentando conter as chamas com linhas de água e ferramentas manuais nos pontos críticos dos oito setores do incêndio florestal. Porem, os ventos com até 40 km/h está dificultando o trabalho dos brigadistas.

"O fogo continua ativo em todas as frentes, comportando-se com especial intensidade nos desfiladeiros, dadas as condições meteorológicas", disse o comunicado.

Causa do incêndio

Até o momento, investigações indicam que o incêndio teve início de forma intencional. O principal indício é o horário do começo do fogo, às 22h30 (horário local) da quinta-feira (25/1), com dois focos simultâneos.

De acordo com o superintendente do parque, Danilo Hernández Otaño, não é necessário perícia para confirmar a informação: "Ficou claro que se tratou de algo premeditado, para que seja difícil o controle inicial rápido. Foi iniciado ao anoitecer, sabendo que o combate a incêndios, por protocolo de segurança, deve ser realizado de dia", afirma.

A área atingida é o maior setor de floresta valdiviana da Argentina. O bioma se caracteriza por suas florestas perenes de múltiplas camadas, em clima temperado chuvoso ou oceânico. Já o parque foi batizado com o nome em espanhol do pinheiro-larício, a árvore nativa mais alta da região do Cone Sul. O local abriga espécimes de 2,6 mil anos, com alturas que chegam a 57,5 metros e diâmetros de 2,3 metros.