Igreja católica da Alemanha aprova bênçãos para casais do mesmo sexo e diaconato para mulheres

Na Alemanha, a Igreja Católica concluiu um projeto histórico de renovação aprovando uma série de medidas que contrariam entendimento do Vaticano. Entre as decisões tomadas, estão a benção de casamentos de pessoas do mesmo sexo e a permissão de diaconato para mulheres.

Foram votadas 15 questões diferentes por cerca de 200 representantes, incluindo bispos, sacerdotes, irmãs e representantes leigos da Igreja, que se reuniram em Frankfurt, durante a última assembleia do "Caminho Sinodal", entre os dias 9 a 11 de março.

VEJA MAIS

Uma das medidas mais notáveis foi a decisão esmagadora de aprovar a ordenação de mulheres como diáconas. Diáconos podem auxiliar os padres durante a missa, realizar batismos e abençoar casamentos. Porém, a decisão final sobre isso cabe ao Papa Francisco. Os delegados em Frankfurt não votaram a favor da ordenação de mulheres como sacerdotes, uma questão ainda mais controversa.

Os participantes do "Caminho Sinodal" também apoiaram a oferta de bênçãos para casais do mesmo sexo, desafiando a posição do Vaticano, que considera a homossexualidade um pecado.