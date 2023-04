Ibama: multas por desmatamento na Amazônia aumentam 219% no 1º trimestre de 2023

Dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apontam que o número de multas por desmatamento e outras infrações na região amazônica aumentou 219% no primeiro trimestre de 2023, se comparado à média do mesmo período dos anos de 2019 a 2022. Houve ainda alta de 133% nas apreensões de bens e produtos relacionados às infrações ambientais, e crescimento de 93% no número de embargos de propriedades.

De acordo com o Instituto, essas medidas descapitalizam os infratores e impedem que obtenham financiamentos bancários, além de restringir o comércio de produtos ilegais.

VEJA MAIS

As autuações ambientais do órgão aumentaram 78% em todo o Brasil de janeiro a março deste ano, na comparação com mesmo intervalo de meses dos quatro anos anteriores. Para o Ibama, os aumentos das multas, apreensões de bens e produtos e embargos de propriedades ocorreram devido à retomada das atribuições do órgão e o comando do combate ao desmatamento pela área ambiental.