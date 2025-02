Homem 'vaza' gordura pelas mãos após aderir dieta carnívora

Um homem de 40 anos, residente na Flórida, decidiu adotar a dieta carnívora visando emagrecer e aumentar a disposição. A dieta levou-o a consumir até quatro quilos de queijo diariamente. No entanto, os resultados foram alarmantes: o colesterol atingiu níveis extremamente altos e ele desenvolveu uma condição conhecida como xantelasma, caracterizada pelo acúmulo de gordura e colesterol sob a pele, resultando em caroços visíveis nas mãos, pés e cotovelos.

O caso foi documentado no "Journal of the American Medical Association" (JAMA), onde especialistas ressaltaram os riscos associados a dietas extremas. Apesar de relatar perda de peso e aumento da clareza mental, exames médicos revelaram que os níveis de colesterol do paciente estavam até cinco vezes acima do recomendado.

Colesterol vazado pelas mãos ( Foto: Divulgação/JAMA)

O homem relatou que, além dos quatro quilos de queijo, ele tabletes inteiros de manteiga e gordura adicional incorporada em seus hambúrgueres diariamente.

Ao tentarem entender como a situação tinha chegado a essas condições, o paciente contou que estava há oito meses fazendo uma dieta carnívora. Os médicos enfatizaram a importância de monitorar a hipercolesterolemia para evitar complicações graves, como doenças cardíacas e AVC.

O cardiologista Roberto Kalil comentou que não é possível manter uma boa saúde com uma ingestão tão elevada de gorduras saturadas. Ele alertou que o quadro do paciente, com infiltração de gordura nas mãos, indica um consumo excessivo que ultrapassou limites saudáveis. O médico destacou que não existem dietas da moda que possam substituir o conhecimento científico sobre nutrição.

Os especialistas também chamaram atenção para que o colesterol elevado é uma das principais causas de morte em todo o mundo. No Brasil, cerca de 40% da população apresenta níveis altos de colesterol, afetando também crianças e adolescentes. Embora fatores genéticos possam contribuir, a alimentação rica em gorduras saturadas e ultraprocessados é a principal causa desse problema.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)