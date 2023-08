Homem morre por contaminação de bactéria após 5 minutos em banheira de hidromassagem; entenda

Um homem, identificado como Ronald Oliver, morreu após contrair uma doença bacteriana ao passar cinco minutos sentado em uma banheira de hidromassagem durante uma visita a um spa. O caso aconteceu em Richmond, Califórnia, nos Estados Unidos.

Esse deveria ser momento de lazer e relaxamento. Ronald e a parceira, Anabel Acosta, tiraram um tempo para ir até o Zen Day Spa, no dia 19 de julho. Pouco tempo depois de usar a banheira, Ronald perdeu a vida por legionelose, também conhecida como doença dos legionários. A doença é uma infecção considerada grave.

Anabel compartilhou a angústia: "Apesar de nossas ações imediatas depois de ver o mofo, nove dias lutando contra os sintomas em casa e seis dias no hospital lutando por sua vida com aparelhos de suporte vital, perdemos Ronald em 3 de agosto", escreveu Anabel em uma página do GoFundMe criada para arrecadar dinheiro para o funeral. Ela acrescentou que teve sorte de não ter contraído a "infecção cruel".

Ronald não foi o primeiro a morrer após uso da banheira, em decorrência da infeccção. Outras duas mortes, de clientes do spa, foram confirmadas. O local está fechado para investigação. Após inspeções, foi constatado que o spa estava operando de forma ilegal, pois nunca obteve licença da cidade. As autoridades locais estão investigando se ocorreu negligência criminal.

O que é a doença dos legionários?

Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a doença dos legionários é uma "forma grave de pneumonia causada pela bactéria legionella". A bactéria pode proliferar em sistemas de chuveiros, torneiras, banheiras de hidromassagem e outras fontes de água. A legionelose é contraída quando indivíduos inalam pequenas partículas de água que contêm a bactéria. De acordo com o CDC, uma em cada dez pessoas afetadas por essa doença acaba perdendo a vida. Vale destacar que a legionelose não se propaga de pessoa para pessoa.