Homem invade pista de pouso e sobe na asa de avião prestes a decolar; assista

Um homem foi levado sob custódia após subir na asa de um avião que se preparava para decolar no aeroporto de Las Vegas (EUA), neste sábado (12). O voo 1367, com destino a Portland, também nos Estados Unidos, estava prestes a decolar quando o piloto percebeu que uma pessoa se aproximava da aeronave e notificou a torre de controle.

A polícia e as autoridades do aeroporto levaram o homem sob custódia. Ele pulou uma cerca e foi notado por funcionários do aeroporto por volta das 13h40 (18h40 em Brasília).

Passageiros gravaram vídeos da façanha perigosa do homem, que aparece se sentando e caminhando pela asa do avião. Em seguida, ele tira o sapato e as meias.

A man is in custody after climbing on the wing of an Alaska Airlines flight at the Las Vegas Airport. Police say they’re working to see how he got into the airport and climbed onto the plane.



