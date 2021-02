Homem morre em acidente de carro após assassinar ex-mulher e a enteada

Steven Robertson, 40, assassinou a ex-esposa Emma Robertson Coupland, 39, e a filha dela, Nicole Anderson, 24, em Kilmarnock, na Escócia, na noite da última quinta-feira, 4.

A primeira vítima de Steven foi a enfermeira Emma, esfaqueada do lado de fora do Crosshouse Hospital, onde ela trabalhava, às 19h45. Vinte minutos depois, a ex-enteada Nicole foi atacada perto de uma lanchonete onde trabalhava. Ela ainda chegou a ser socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu. Por volta das 20h30, Steven bateu o carro que dirigia perto de um viaduto e morreu no local.

Segundo a polícia, as investigações feitas até agora sugerem que os incidentes estão relacionados. O jornalista Alex Tiffin disse no Twitter que foi informado por uma fonte policial de que os três eventos estariam interligados por um “incidente doméstico”, mas ainda não se sabe qual exatamente.

O superintendente-chefe de Kilmarnock, Faroque Hussain, informou que vários locais permanecem isolados enquanto os oficiais prosseguem com as investigações. "Estamos trabalhando para confirmar todas as circunstâncias do que aconteceu. Compreensivelmente, as pessoas ficaram chocadas com o que aconteceu. Ainda estamos tentando estabelecer as circunstâncias dos fatos. Mas, gostaria de tranquilizar as pessoas de que não existe uma ameaça maior para a comunidade. Oficiais estarão em patrulha e qualquer pessoa pode abordá-los para dar alguma informação ou pedir ajuda.”

A noiva de Nicole Anderson usou as redes sociais para fazer um tributo emocionado: “Meu lindo anjinho, eu te amarei para sempre, na esperança de poder acordar e tudo isso ser um pesadelo. Não aguento. Estou completamente destruída.”