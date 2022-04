Homem engole broca no dentista; objeto vai parar no pulmão

Uma situação inusitada e perigosa fez com que um norte-americano, de 60 anos, parasse na emergência. Tom Jozsi tossiu durante um procedimento cirúrgico no dentista e engoliu uma broca. O objeto, de 2cm, foi parar no pulmão do paciente.

Alertado pelo dentista, Tom correu para o hospital. Não havia possibilidade de deixar a broca no órgão por risco de danos ao pulmão. Uma equipe médica foi escalada de última hora para realizar a intervenção e retirar o objeto.



Os médicos usaram a broca com um cateter, o mesmo utilizado em procedimentos com pacientes com câncer no pulmão. O instrumento foi introduzido pelas vias aéreas do paciente e, com uma pinça na ponta, pegou o objeto sem destruir os tecidos da região.