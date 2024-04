Homem é preso após ataque que deixou cinco pessoas feridas em Londres

Um homem foi preso após atacar cinco pessoas na região de Hainault, leste de Londres, na manhã desta terça-feira (30/04). A Polícia Metropolitana de Londres (Met) prendeu o suspeito, um homem de 36 anos, no local e investiga o caso que, segundo as primeiras informações, não parece estar relacionado a terrorismo. As vítimas, incluindo dois policiais, foram socorridas com ferimentos.

O ataque teve início por volta das 7h da manhã (horário local), quando as autoridades receberam relatos de um veículo colidindo contra uma casa na área de Thurlow Gardens. Logo em seguida, chegaram informações de pessoas sendo feridas pelo suspeito.

Segundo as autoridades, o ataque "não parece estar relacionado com terrorismo". "Estamos aguardando uma atualização sobre o estado dos feridos. Um homem de 36 anos foi preso no local e está sob custódia", continuou.

O Serviço de Ambulância de Londres confirmou o atendimento a cinco vítimas, incluindo dois policiais. "Trabalhando em conjunto com os nossos parceiros de serviços de emergência, tratamos cinco pessoas no local e levamos todas as cinco para o hospital. Todas as equipes já deixaram o local", informou.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, se manifestou sobre o ataque, agradecendo aos serviços de emergência pela rápida resposta. "Estou absolutamente arrasado com o incidente em Hainault esta manhã", disse Khan em suas redes sociais.

