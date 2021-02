Com espada oriental, homem tenta matar namorada dentro do carro

Um homem acusado de tentar matar sua namorada com uma espada oriental foi preso na última quinta-feira (18), por policiais civis da 14ª DP (Leblon), na Zona Sul do Rio.

No carro, foi encontrada uma faca de lâmina longa com cabo vermelho e dourado, além de dois rádios comunicadores e fogos de artifício. Os policiais receberam a denúncia de que o suspeito estava perto de um shopping e, logo foram em direção ao agressor, realizando a prisão.

As acusações contra o preso são de tentativa de homicídio, lesão corporal, injúria e ameaça contra a vítima. O golpe com a espada foi tão forte que, segundo a corporação, chegou a perfurar a porta do veículo do casal.

O acusado já responde pelo crime de tráfico de drogas, em Minas Gerais, sendo conhecido como 'Bruxo' em Belo Horizonte. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.