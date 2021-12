Homem é investigado por tomar dez vacinas anticovid no mesmo dia

Um homem não identificado está sendo investigado pelo Ministério da Saúde de Nova Zelândia após tomar dez vacinas anticovid no mesmo dia. O suspeito teria visitado vários postos de vacinação e recebido as doses em nome de outras pessoas, já que no território neozelandês não é obrigatório apresentar documento com foto para receber a vacina. As informações são do Metrópoles.

De acordo com Astrid Koornneef, responsável pelo grupo de operações contra covid-19, as autoridades já estão cientes do caso e estão preocupados com a situação, pois além de assumir a identidade de outra pessoa, o rapaz recebeu o imunizante em uma dose extremamente alta. "Isso coloca em risco a pessoa que recebe a vacinação com uma identidade falsa e a pessoa cujo registro de saúde mostra que foi vacinada, mas não o foi”, alertou.

Procedimentos mais rígidos para a vacinação não são adotados pois as autoridades acreditam que a rigidez pode criar algum tipo de barreira no avanço da vacinação.