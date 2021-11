VÍDEO: Governo viraliza ao anunciar 3ª dose da vacina anticovid com homem-aranha dançando forró

Tentando incentivar a vacinação da população, o governo do Maranhão recorreu ao humor para anunciar a terceira dose da vacina anticovid e colocou três homens-aranha para dançar o forró "ziriguidum". A produção faz alusão ao novo filme da Marvel, "Homem-Aranha 3: Sem volta para casa", que estreia nos cinemas em dezembro. As informações são do Estado de Minas.

"Miranha parece que já pediu reforço para derrotar os vilões e você já foi tomar a sua terceira dose contra a covid-19? Não vacila, que a dose de reforço pode ser aplicada cinco meses depois da segunda", diz a descrição do registro, que ainda conta com os profissionais dançando, confira:

A publicação ganhou o coração dos internautas e já conta com mais de 31 mil curtidas e vários comentários como "Esse tipo de coisa é um dos últimos motivos que ainda me fazem gostar de ser brasileiro", "Queremos um vídeo desses para todos os estados! Parabéns pela campanha super criativa!" e "Países do mundo todo: como o Brasil conseguiu vacinar tanta gente? Brasil: kkkkk".