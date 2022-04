Homem é indiciado na Alemanha pelo desaparecimento da menina Madeleine, há quase 15 anos

Um homem identificado como Christian B. foi acusado na Alemanha pelo desaparecimento da menina Madeleine McCann, que sumiu sem deixar pistas em 2007. O suspeito foi indiciado nesta quarta-feira, 20, segundo informou a Procuradoria de Portimão (sul de Portugal).



As autoridades alemães informaram que têm provas, desde 2020, do homicídio de Madeleine. O principal suspeito do crime seria um pedófilo reincidente alemão conhecido como Christian B. Ele está preso por estupro de uma idosa americana de 72 anos. O crime aconteceu em 2005, também em Portugal.



Madeleine McCann, conhecida como Maddie, desapareceu no dia 3 de maio de 2007, pouco antes de completar 4 anos, na Praia da Luz, em Portugal, onde seus pais passavam férias com um grupo de amigos.

Os pais da menina chegaram a ser apontados como suspeitos nos primeiros meses de investigação, mas, após 14 meses de apuração sem respostas, o caso foi encerrado pela polícia portuguesa em 2008. Após cinco anos, foi reaberto, mas só avançou recentemente, em 2020, quando a promotoria de Brunswick, na Alemanha, apontou um homem de 43 anos preso por outro caso como responsável e garantiu que a menina Madeleine estaria morta.