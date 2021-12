Homem é flagrado usando passaporte da vacina falso e mata toda a família

Um homem de 40 anos matou a esposa, também de 40 anos, e suas três filhas de 4, 8 e 10 anos, antes de cometer suicídio. De acordo com a polícia do estado de Brandemburgo, no nordeste da Alemanha, o motivo para a morte da família seria porque o pai teria usado um passaporte da vacina falso e foi descoberto. Os corpos foram encontrados no sábado (4). As informações são da Deutsche Welle.

Em um comunicado publicado na terça-feira (7), a polícia relatou que, após vasculhar a residência da família, encontrou uma nota supostamente escrita pelo pai. No documento, o homem explicou que havia falsificado um certificado de vacinação contra a covid-19 para sua esposa apresentar ao empregador, mas que a falsificação foi descoberta. O empregador teria ameaçado com uma ação legal. O homem escreveu que temia ser preso e perder a guarda dos filhos.

Crime brutal

No sábado, testemunhas encontraram os corpos dentro da casa e acionaram a polícia. Todos os cinco membros da família estavam com ferimentos à bala. Apenas uma arma de fogo foi encontrada dentro da casa. Autoridades afirmaram que, aparentemente, pai e mãe não tinham licença para porte de arma de fogo.