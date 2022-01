Homem é encontrado em trem de pouso de avião após viagem de 11 horas

Um homem foi encontrado escondido no trem de pouso de um avião após uma viagem de 11 horas. A aeronave partiu da África do Sul para a Holanda. As informações são do Metrópoles.

Segundo as autoridades locais, é uma surpresa o homem ter sobrevivido, pois o ar fica rarefeito e a temperatura pode chegar até a -50 graus no local onde ficam as rodas das aeronaves.

“O homem passa bem, considerando as circunstâncias em que foi encontrado”, disse a polícia. O homem foi levado para um hospital. Sua idade e nacionalidade ainda não são conhecidas, segundo o portal de notícias holandês Gelderlander.

Pelo menos 128 pessoas em todo o mundo já viajaram desta maneira, desde 1947, segundo os dados da aviação americana FAA. No entanto, ao menos 75% não conseguiram sobreviver. Nos últimos cinco anos, seis clandestinos foram encontrados viajando desta forma na Holanda. Cinco deles estavam mortos.