Homem é condenado a não ter mais cães pelo resto da vida

Stephen New estava de luto pela morte de sua namorada quando deixou os dois cães boxer para morrer de fome em uma gaiola na cozinha da casa em Maltby, South Yorkshire, no Reino Unido.

Ele foi condenado na quarta-feira, 17, por negligenciar Bruno, dois e Ruby, de 18 meses, por quase uma semana, deixando um fedor de “cadáveres apodrecendo” em sua casa.

Inspetores da RSPCA (sociedade protetora dos animais) foram chamados à casa em Maltby, South Yorks, em 14 de julho, depois que a polícia ficou preocupada com o bem-estar dos animais ao avistar moscas nas janelas.

Cães morreram presos em gaiola (Reprodução)

Quando entraram na propriedade, encontraram os corpos dos dois cachorros enrolados juntos na caixa.

Os veterinários acreditavam que os cães haviam sido deixados por até cinco dias com apenas uma tigela de água e comida.

Os cachorros estavam tão decompostos quando os policiais chegaram ao local que não puderam fazer um exame necroscópicos.

Eles concluíram que os cães haviam morrido tragicamente por falta de comida e água, e sofreram muito.

New se confessou culpado pelo crime de causar sofrimento desnecessário a dois cães boxer no Tribunal de Magistrados de Sheffield na quarta-feira.

Ele foi condenado a 12 semanas de prisão, com suspensão de dois anos, e multa pelas custas.

Ele também foi proibido de manter qualquer animal pelo resto da vida.

Crueldade

A inspetora da RSPCA Vanessa Reid disse que quando entrou na casa pôde “sentir imediatamente um aroma forte que sei ser o cheiro de podridão. A casa estava bastante escura, com todas as venezianas fechadas e com poucos móveis por dentro. Passei por vários sacos de comida de cachorro, alguns abertos, outros cheios e lacrados, junto com outros itens para cães, como brinquedos e trelas”.

Ela disse que a cozinha estava bagunçada e suja. “Ao lado, havia um pote cheio de comida para cachorro, uma tigela grande com comida de cachorro e uma tigela menor contendo uma pequena quantidade de comida e algumas fezes. No centro da cozinha havia uma grande caixa de treinamento contendo os restos mortais de dois cães. Eles foram colocados juntos, dobrados ao lado de uma tigela que estava ao lado. Não tenho certeza se era uma tigela de comida ou água, mas tinha sido lambida e limpa. Havia uma camada de fezes grossas dentro e ao redor da gaiola. Tentei mover os corpos, que começaram a se decompor, e vi que havia vermes presentes.”

O tribunal ouviu que New lutou para lidar com a morte de sua namorada e excluiu tudo, incluindo os cães de quem ele não cuidou durante esse período.

Ele aceitou totalmente sua responsabilidade pelas mortes dos cães.

O inspetor Reid acrescentou: “Esses pobres cães foram deixados para morrer de fome dentro de uma gaiola - com potes cheios de guloseimas para cães e sacos abertos de comida a poucos metros de distância.”