Homem dispara pistola de prego no olho e projétil finca em seu cérebro

A revista científica Cereus publicou nesta terça-feira (9) o inusitado caso de um homem que ficou com um prego no cérebro após ter disparado, com uma pistola, o artefato metálico no próprio olho. A vítima em questão é um homem de 30 anos, da Malásia. O acidente aconteceu em 2022.

O operário, que trabalhava na construção civil, não usava óculos de proteção quando disparou sem querer a pistola contra o próprio olho. Após o disparo, o prego fixou-se no cérebro do homem

O malaio manuseava a ferramenta quando ela acabou emperrando. Para resolver o problema, ele, então, virou a pistola para o próprio rosto e olhou pelo buraco do cano da arma. Foi quando ela disparou acidentalmente em seu olho esquerdo.

O paciente, que não teve a identidade revelada, foi levado ao hospital e atendido com emergência por oftalmologistas e neurologistas, que analisaram as regiões afetadas.

Um exame de imagem do crânio mostrou que o prego, de três centímetros, se alojou no cérebro do homem. Uma parte do crânio do malaio foi dilacerada pelo força do impacto do prego. Apesar de ter sido um grave ferimento, ele apresentava bons sinais vitais.

O paciente precisou passar por uma cirurgia de emergência para que o prego e uma parte do tecido cerebral mais afetado fossem removidos. Os médicos costuraram o olho do paciente, que perdeu a visão esquerda. Ele ficou três dias em observação na UTI até que recebesse alta.

Não se sabe qual é o estado de saúde atual do malaio, já que, segundo os médicos, ele não voltou a se consultar com os profissionais.

“O uso de equipamentos de proteção individual adequados ao trabalho é essencial, especialmente para funcionários da construção civil. É preciso que os trabalhadores sejam capacitados e incentivados a usar corretamente os EPIs”, conclui o artigo.