Mulher perde a perna depois de pisar em prego dentro de mercado e recebe R$ 50 milhões

Uma mulher receberá indenização da multinacional de lojas de departamento Walmart, no valor de R$ 50 milhões (US$ 10 milhões) depois de perder a perna por conta de uma infecção após pisar em um prego enferrujado, dentro do estabelecimento. Ela esperou seis anos pela conclusão do processo judicial. As informações são do portal Metrópoles.

Tudo começou quando April Jones caminhava em um dos corredores da loja em Florence, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos . Depois de alguns passos, ela começou a sentir uma dor muito forte no pé. Quando tirou o sapato, seu deu conta de que havia pisado em um prego, que estava totalmente enferrujado.

Ela foi levada ao hospital para tratar o ferimento, mas o caso só foi piorando. Primeiro, April apresentou uma infecção e teve que amputar o segundo dedo do pé direito, em seguida perdeu outros três dedos do mesmo pé.

Com a infecção em estágio avançado, os médicos comunicaram que o procedimento de amputação da perna deveria ser realizado, para que a situação não se complicasse ainda mais. O membro foi removido acima do joelho.

Os danos não se restringiram à parte física, April também sofreu consequências emocionais e desenvolveu depressão por conta da amputação e, posteriormente, começou a depender de terceiros para desenvolver atividades diárias. “Eu deveria ir à Disney World com meu neto, mas não irei. Acho que diminuiria a diversão para todos e não quero isso”, disse April ao The New York Times, em 2018.

Como defesa, o Walmart alegou que o prego que April pisou não tinha tamanho para feri-la gravemente. Além disso, ao The Washingon Post, o porta-voz da empresa afirmou que recorrerá da decisão do júri. “Agradecemos o serviço prestado pelo júri, no entanto, não acreditamos que o veredicto seja apoiado por evidências ou que a lesão de April Jones resultou do que foi alegado em sua reclamação”, disse o porta-voz da rede.